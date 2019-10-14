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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

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Разведчик ДНР раскрыл детали разгрома позиции правосеков в Донбассе весной 2015-го

, 13:06 [ «Аргументы Недели» ]

Разведчик ДНР раскрыл детали разгрома позиции правосеков в Донбассе весной 2015-го
фото: Senkar Tomas / globallookpress.com

Разведчик ДНР Алексей Филиппов рассказал об уничтожении ополченцами Донбасса позиции «Правого сектора» (запрещенная в России экстремистская организация). Данная операция была проведена весной 2015 года.

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Филиппов, внедренный в ряды правосеков, передал силам ДНР координаты расположенного в селе Пески бывшего общежития, которое заняли националисты. По словам разведчика, трехэтажное здание обстреливали всю ночь, судя по доносившимся звукам, его атаковал танк. Противник потерял убитыми около тридцати человек, поведал Алексей Филиппов в интервью военному корреспонденту Юрию Котенку, которое выложено на YouTube.

Сам разведчик во время обстрела находился в подвале общежития и получил две контузии.

Ранее сегодня сообщалось, что киевский политолог Руслан Бортник предсказал будущее республик Донбасса при украинском президенте Владимире Зеленском.

 

ДЦ

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