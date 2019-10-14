Список кандидатов на отделение от Киева после возможного Майдана огласили в СМИ

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14 октября 2019, 12:11 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Александр Гурнов, российский журналист, рассказал, какие украинские регионы могут отделиться от Киева в случае нового Майдана в бывшей советской республике. По данному вопросу представитель СМИ высказался, выступая в радиоэфире.

Согласно точке зрения Гурнова, Украине угрожает еще один государственный переворот, который способен привести к продолжению процесса ее дезинтеграции. Так, от Киева могут отколоться Днепр (бывший Днепропетровск), Николаев, Харьков и Одесса, заявил Гурнов на одной из программ радио «Комсомольская правда».

Ранее в понедельник сообщалось, что украинский философ Сергей Дацюк определил два варианта распада страны.