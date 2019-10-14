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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

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Список кандидатов на отделение от Киева после возможного Майдана огласили в СМИ

, 12:11 [ «Аргументы Недели» ]

Список кандидатов на отделение от Киева после возможного Майдана огласили в СМИ
фото: Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Александр Гурнов, российский журналист, рассказал, какие украинские регионы могут отделиться от Киева в случае нового Майдана в бывшей советской республике. По данному вопросу представитель СМИ высказался, выступая в радиоэфире.

Два варианта распада украинского государства на несколько частей назвал аналитик

Два варианта распада украинского государства на несколько частей назвал аналитик

Согласно точке зрения Гурнова, Украине угрожает еще один государственный переворот, который способен привести к продолжению процесса ее дезинтеграции. Так, от Киева могут отколоться Днепр (бывший Днепропетровск), Николаев, Харьков и Одесса, заявил Гурнов на одной из программ радио «Комсомольская правда».

Ранее в понедельник сообщалось, что украинский философ Сергей Дацюк определил два варианта распада страны.

 

ДЦ

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