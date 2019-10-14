Латвийская партия «Согласие» пребывает в мрачном настроении

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14 октября 2019, 12:21 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, спецкор в странах Прибалтики ]

партия "Согласие", Латвия, gorod.lv

26 октября должен состояться конгресс партии «Согласие». Но накануне конгресса члены латвийской партии пребывают в мрачном настроении. Причин хватает! Главная – лидер партии Нил Ушаков сообщил коллегам, что более не сможет оставаться на руководящей должности.

Кстати, закон гласит, что конгресс надо проводить не реже, чем один раз в календарный год. А как выясняется, данное мероприятие уже несколько раз откладывалось.

Так почему же лидер партии Нил Ушаков отказывается возглавлять «Согласие»?

По словам г-на Ушакова и экс-мэра Риги, у него напряженный график работы в Брюсселе. Видимо, «евродепутатство» несколько утомило Нила Валерьевича.

Кто же возглавит партию «Согласие»?

На этот вопрос г-н Ушаков не ответил: долго «мялся», «пыхтел» и выдал, что данный вопрос должны решить члены партии.

Не успел Нил Валерьевич «откреститься» от своей партии, как новая проблема настигла «его ведомство»: «Согласие» может выйти из правящей коалиции в Рижской думе. Как же так? Что происходит с одной из некогда популярной партии?

Партнер «Согласия» по коалиции в Рижской думе, партия «Честь служить Риге», на заседании своего правления постановила – в течении двух недель следует провести оценку того, насколько полезным является присутствие «Согласия» в коалиции.

По словам главы фракции «Согласия» Яниса Урбановича, после того, как Олег Буров (партия «Честь служить Риге») стал мэром, то данная партия стала все больше отдаляться от выполнения предвыборных обещаний. Г-н Урбанович утверждает, что «Честь служить Риге» отступило от главных обещаний: помочь тем, кому нужна помощь больше всего – пенсионерам, семьям с детьми». Разумеется, по словам главы фракции «Согласия», «его» партия тоже проведет «ревизию» в отношениях с ЧСР.

Что-то назревает в Рижской думе….Что?

Комментирует политолог Янис Григалис: «Все закономерно! Время партии «Согласие» прошло. Время г-на Ушакова прошло. Все эти объяснения об «усталости», «занятости» в ЕП – отговорки. Ушаков прекрасно понимает, что на следующих выборах партия «Согласие» не получит голоса большинства. Люди будут прекрасно помнить о его «побеге» в Брюссель, о «пропавших миллионах» и о некрасивом отношении к своим избирателям. Положение г-на Ушакова сейчас очень шаткое. Ему бы удержаться в Брюсселе. Пришло время иных партий. Думаю, что в Рижской думе будет лидировать партия «Честь служить Риге». Мэр Олег Буров взял неплохой старт. Поверьте, он себя проявит. И проявит правильно. Г-н Ушаков не умел договариваться. Он давил на людей. Г-н Буров умеет говорить с людьми, и умеет работать. Партия «Согласие», простите, разваливается. Кто может ее возглавить после Ушакова? Выскажу свое мнение. Думаю, что Вячеслав Домбровский. Он молод, энергичен. Занимал пост министра образования и науки Латвии, неплохой политик. Мое такое мнение».