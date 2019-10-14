Вероятное будущее ДНР и ЛНР при президенте Зеленском раскрыл украинский эксперт

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14 октября 2019, 11:54 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Pravda Komsomolskaya / globallookpress.com

Руслан Бортник, украинский политический эксперт, предсказал будущее непризнанных ДНР и ЛНР при президенте Владимире Зеленском. Точка зрения аналитика приведена в материале, появившемся в русскоязычном интернет-сегменте.

Как пишет «ПолитНавигатор», Бортник считает, что команда Зеленского не сможет решить проблему Донбасса, при этом конфликт будет заморожен. Согласно прогнозу эксперта, Киев пойдет на некоторые уступки Донецку и Луганску – так, сократится количество обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины и упростится пересечение границы с республиками. Руслан Бортник полагает, что «будет что-то среднее между киприотско-молдавской ситуацией».

Ранее сегодня сообщалось, что украинские спецназовцы уничтожили в Донбассе националистов, мешавших разведению сил.