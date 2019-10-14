Почему анонимность в Китае больше невозможна

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14 октября 2019, 11:32 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay

Более 850 миллионов жителей Китая с 1 декабря этого года должны будут проходить обязательное визуальное распознавание личности, чтобы войти в интернет или просто позвонить.

Таким образом, КНР станет первой страной в мире, где обязательно требуется отсканировать лицо, прежде чем получить мобильные и интернет-услуги. Также окончательно будет запрещена передача мобильных номеров третьим лицам.

Как сообщает телеграм-канал "Экономика цифровой эры", в то время как Министерство информационных технологий Китая заявило, что новые правила связаны с политикой «защиты прав и интересов в киберпространстве и борьбой с телефонным мошенничеством», китайские интернет-пользователи опасаются, что эти меры поспособствуют увеличению утечки личной информации. Комментарий одного из них набрал более 1000 лайков: «Сколько лет прошло с тех пор, как была введена система регистрации реальных имен в интернете? Аферы и продажи персональных данных до сих пор не прекращены! Подобное чрезмерное получение информации о гражданах является нарушением гражданских прав людей».

"По новому законодательству, китайские операторы связи будут использовать технологию распознавания лиц при идентификации всех звонящих или выходящих в интернет граждан. Эти данные будут сопоставляться с удостоверением личности и собираться в отдельную базу данных.

Также, напомним, на всей территории Китая уже в 2020 году заработают «суперкамеры» с искусственным интеллектом, идентифицирующие отдельные лица в десятитысячной толпе, которые смогут распознавать человека по его стилю ходьбы и силуэту", - сообщают авторы канала.