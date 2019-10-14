В Госдуме оценили информацию о потерях Евросоюза от антироссийских санкций

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14 октября 2019, 11:32 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов в понедельник оценил информацию о том, что 45 процентов ущерба от антироссийских санкций ложится на плечи тех страны, которые их ввели.

Ранее были обнародованы исследования Маттье Крозе из Линнаньского университета в Гонконге и Юлиана Хинца из Кильского института мировой экономики, которые заявили, что от ограничений серьезно страдает Евросоюз.

В беседе с RT Морозов подчеркнул, что этот вывод является абсолютно верным. Он уточнил, что Россия является большой и самодостаточной страной, которой санкционный режим не может нанести большого ущерба. Политик добавил, что европейская экономика пострадала именно из-за снижения товарооборота между странами Европейского Союза и РФ.