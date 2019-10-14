Два варианта распада украинского государства на несколько частей назвал аналитик

//В мире 13+

14 октября 2019, 11:24 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Serhii Hudak / globallookpress.com

Украинскому государству грозит распад на несколько частей. С таким предупреждением выступил некоторое время назад философ Сергей Дацюк.

Как пишет портал politexpert.net, украинский аналитик назвал два сценария дезинтеграции бывшей советской республики. Первый - быстрый – претворится в жизнь при условии тотальной войны. Второй, медленный вариант реализуется, если в стране будет продолжаться вялотекущий конфликт между различными элитными группами, полагает Дацюк.

Ранее сообщалось, что Герой России Сергей Липовой раскрыл выгоду команды президента Украины Владимира Зеленского от продолжения вооруженного противостояния на территории Донбасса.