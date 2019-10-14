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14 октября 2019, 10:43 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Danil Shamkin/globallookpress.com

Президент Владимир Зеленский призвал местных граждан не поддаваться на провокации во время митингов, которые намечены на День защитника Украины. По его словам, не стоит создавать "красивую картинку" для российского телевидения.

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"Я прошу вас: будьте разумны, действуйте ответственно, в рамках закона и общественного порядка", - написал украинский лидер на странице в Facebook.

Зеленский отметил, что не нужно делать "своими руками подарки" потенциальным противникам, которые "мечтают увидеть распри, ссоры и хаос".

Напомним, что на 14 октября в Украине запланировано несколько акций, в том числе организация марша против подписания "формулы Штайнмайера", которая была согласована ранее членами контактной группы по Донбассу.