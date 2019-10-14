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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

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Евросоюз продлил санкции из-за инцидента в Солсбери

, 10:29 [ «Аргументы Недели» ]

Евросоюз продлил санкции из-за инцидента в Солсбери
фото: pixabay.com
Евросоюз продлил до 16 октября будущего года действие санкций, введенных с целью борьбы с применением и распространением химоружия. Режим включает в себя меры, принятые после инцидента в Солсбери.
 
Совет ЕС к настоящему моменту подтвердил информацию о продлении ограничений, передает РИА "Новости".
 
Напомним, санкции, которые включают запрет на въезд на территорию Европейского Союза и замораживание активов для физических и юридических лиц, сейчас применяются к девяти физлицам (пятеро из них связаны с сирийским режимом, а четверо якобы причастны к инциденту в Солсбери), а также к одной организации – Центру научных исследований в САР.

 

 
ЕТ

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