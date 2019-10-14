Евросоюз продлил санкции из-за инцидента в Солсбери

Совет ЕС к настоящему моменту подтвердил информацию о продлении ограничений, передает РИА "Новости".

Напомним, санкции, которые включают запрет на въезд на территорию Европейского Союза и замораживание активов для физических и юридических лиц, сейчас применяются к девяти физлицам (пятеро из них связаны с сирийским режимом, а четверо якобы причастны к инциденту в Солсбери), а также к одной организации – Центру научных исследований в САР.