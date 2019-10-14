//В мире 13+
Евросоюз продлил санкции из-за инцидента в Солсбери
14 октября 2019, 10:29 [ «Аргументы Недели» ]
//В мире 13+
14 октября 2019, 10:29 [ «Аргументы Недели» ]
Немецкая газета рассказала о "поразительном эффекте" антироссийских санкций. Согласно последней информации, РФ несет только чуть больше половины убытков от ограничений…
Глава Пентагона Марк Эспер подтвердил, что американские военные "попали в ловушку" в Сирии. Согласно последней информации, военнослужащие оказались зажаты между турецкими…
В мире
Националисты, мешавшие разведению сил в Донбассе, потеряли до пяти человек убитыми в боестолкновении со спецназом Вооруженных сил Украины. Соответствующую информацию озвучили в Народной милиции ДНР.
Националисты, мешавшие разведению сил в Донбассе, потеряли до пяти человек убитыми в боестолкновении со спецназом…
Является ли нетрадиционная сексуальная ориентация среди высших…
Новостные ленты сообщают: «Актер театра «Современник» Д. Смолев…
Известие о том, что на «Оскара» от России выдвинута картина Кантемира…
Кому не нужен аэродром? Дирижаблям. Остальные средства воздушного…
Внезапно нагрянувшие на Центральную Россию холода заставили вспомнить…
У меня есть кот Бембик. Бембик – потому что очень грустные глаза. Как…
155 лет назад Российская империя подавила польское восстание 1863–1864…
Наметилась опасная тенденция: россияне избегают ходить к врачам. Хотя…
Роструд в понедельник напомнил правила выхода на работу и оплаты труда в праздники в связи с приближающимися длинными выходными в честь Дня народного…
Отечественный эксперт Алексей Леонков предсказал ответные действия Российской Федерации в случае «любой агрессии» против нее. По данному вопросу…
Обозначены ранние сигналы организма, свидетельствующие о раке поджелудочной железы. По данному вопросу высказались специалисты, говорится в публикации…
33-летняя звезда сериала "Счастливы вместе", мать троих детей Дарья Сагалова сообщила, что после каждой беременности легко сбрасывала по 20…
Ученые установили происхождение 18-метрового монстра из реки Янцзы
Жаркое из блогов
Полицейские в штате Техас приехали по вызову соседа выяснить, почему дверь в одном из домов широко открыта. Обходя периметр дома они заметили стоявшую у окна хозяйку…
Минувшей ночью в полицию поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина пытается вскрыть банкомат в центре Москвы на улице 1-я Тверская-Ямская. По словам очевидцев…
Общество
Неравнодушные люди очень заботятся о большом патриоте телеведущем Владимире Соловьеве и создали петицию с требованием запретить ему въезд в Италию, рассадник западных…
Жительницу Нижневартовска, собака которой напала на детей во дворе школы, оштрафуют. Соответствующую информацию предоставили в понедельник, 14 октября, в пресс-службе…
Президент Владимир Зеленский призвал местных граждан не поддаваться на провокации во время митингов, которые намечены на День защитника Украины. По его словам, не стоит…
Опубликовано пророчество о наступлении конца света в XXI столетии, которое сделал ученый Исаак Ньютон. Соответствующие материалы появились некоторое время назад…
Избавиться от колониальной зависимости Москвы. С такой идеей вышли националисты на митинг, который прошел в Казани. Об этом рассказали СМИ Татарстана.
Известная телеведущая и врач Елена Малышева призвала людей отказаться от использований туалетной бумаги. По её словам, это неправильно, неграмотно и плохо. Напомним, что…
Происшествия
При пожаре, который вспыхнул в понедельник, 14 октября, в жилом доме в городе Троицк Челябинской области, погиб трехлетний мальчик. Согласно последним данным, ребенок…
Утром в понедельник стало известно, что число погибших в результате прохождения мощного тайфуна "Хагибис" в Японии увеличилось до 47 человек. 15 местных жителей до сих…
Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров признался, что в свое время случайно поступил в МГИМО. Оказалось, что он планировал поступать в Московский…
В понедельник, 14 октября, православные христиане отмечают праздник Покрова Пресвятой Богородицы. Сегодня патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит литургию…
Происшествия
Полицейских, остановивших автомобиль сына вице-президента МТС Алана Ибрагимова, подозревают в превышении полномочий. В отношении правоохранителей проводится проверка…
"Я потерял друга… Я потерял не просто очень близкого человека, я потерял ЧЕЛОВЕКА – Алексея Архиповича Леонова…", - пишет на своём сайте Караулов. Life тележурналист…
Происшествия
Стало известно о смерти 13-летнего подростка в подмосковных Люберцах во время игры в футбол на спортивной площадке. Отмечается, что инцидент произошёл в воскресенье…
В Соединенных Штатах определили главную цель для российских ракет в Европе в случае начала нового глобального конфликта. По данному вопросу некоторое время назад…
Происшествия
Минувшей ночью в Челябинске возле дома №8 по Свердловскому проспекту произошла массовая перестрелка. В результате потасовки трёх человек отправили в больницу…
В Саратове легковой автомобиль врезался в столб. Согласно последней информации пресс-службы областного управления ГИБДД, в результате дорожно-транспортного происшествия…
Движение поездов на южном участке Сокольнической линии Московского метрополитена, которое было временно прекращено в понедельник, восстановили. Ранее сообщалось, что семь…
В понедельник, 14 октября, задерживаются поезда на Белорусском направлении Московской железной дороги из-за наезда электрички на двух мужчин в районе платформы "Беговая"…
Директор известного российского певца Бориса Моисеева Сергей Горох показал, в каких условиях живёт переживший инсульт артист. Известно, что сейчас знаменитость находится…
Пропеллер самолета лишил руки 45-летнюю жительницу Соединенных Штатов Америки. Согласно последней информации осведомленных источников, происшествие случилось в минувшую…
Известная актриса Анна Михалкова поделилась с поклонниками в соцсети фотографией своего младшего сына Сергея. Подписчики знаменитости отметили, что 18-летний юноша…
Вечером 13 октября сотрудники правоохранительных органов нашли пропавшую в подмосковной Балашихе 9-летнюю девочку Вику. Сейчас ребёнок находится в безопасности у себя…
Количество жертв тайфуна "Хагибис" в Японии к настоящему моменту достигло 39 человек. Согласно последней информации осведомленных источников, еще 17 граждан числятся…
Политика
Глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям и вопросам народной дипломатии Юрий Гемпель пригласил председателя немецкого…
Американский конгрессмен, ветеран войны в Афганистане Брайан Маст поздравил Военно - морские силы Соединенных Штатов с годовщиной, разместив у себя в аккаунте картинку…
Утром в понедельник, 14 октября, на Сокольнической линии Московского метрополитена произошел сбой. Согласно последней информации источников, семь станций "красной ветки"…
Минувшей ночью на юге Москвы около Шипиловского проезда произошла авария с участием BMW. Иномарка перевернулась на крышу, а водитель решил скрыться с места ДТП.
Бывают моменты, когда каждому из нас нужна поддержка. Сегодня она необходима сотруднице нашей газеты из г. Керчь - Олесе Аверьяновой, маме троих детей, инвалиду с ДЦП…
25 мая нынешнего года в Латвии завершились выборы в Европарламент. Дела давно минувших дней. Депутаты избраны. Депутаты работают! Но, как оказалось, не все так гладко…
В своём телеграмм-канале депутат госдумы от Крыма Наталья Поклонская высказала своё мнение о словах нового лидера ведущей партии Германии.
Во время матча между сборными России и Кипра защитник команды противника Костас Лаифис совершил грубое нарушение правил в отношении футболиста Сергея Петрова. Фото…
Минувшей ночью в одном из кафе в Кировском районе Ленинградской области мужчина ударил диджея ножом в сердце из-за непонравившейся ему композиции. Сотрудника попытался…
И новая «проблема» настигла Латвию: увеличения акциза на алкоголь приведет к тому, что возрастет запрос на одеколоны, которые будут употребляться латвийцами для опьянения…
На 10 мин. Черышев открывает счет. 0:1 забивают россияне! Шикарный перехват Черышева, который слева тут же вошел в штрафную соперника, после чего нанес выстрел в угол…
Онколог отреагировал на слухи об ухудшении состоянии актрисы Анастасии Заворотнюк, а также на сообщения о том, что ей осталось жить 48 часов и о скорой смерти…
Звезда франшиз «Мстители» и «Шерлок Холмс» после отпуска возвращается на экраны с новым блокбастером «Удивительное путешествие доктора Дулиттла» (DOLITTLE)
Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Россия и Германия должны поддерживать добрососедские отношения. Однако на ситуацию…
Нобелевский лауреат по химии Томас Линдал назвал главную причину возникновения онкологического заболевания. По его словам, рак невозможно вылечить, но можно разработать…
Президент РФ Владимир Путин назвал преимущества гиперзвукового оружия России. Глава государства отметил, что подобных объектов вооружения нет ни у одной страны в мире…
В Роспотребнадзоре рассказали о способах снижения рискa онкологии. По словaм экспертов, для этого нaдо снизить количество потребляемого крaсного мясa. Стоит обратить…
В Нижегородской области сотрудники ДПС решили провести следственный эксперимент после прошлогодней аварии мотоциклиста, получившего тяжёлые травмы.
Происшествия
В воскресенье, 13 октября, в подмосковной Балашихе пропала 9-летняя девочка. Волонтёры отряда "Лиза Алерт" сообщили, что школьница вышла из дома и не вернулась.
В воскресенье, 13 октября, в Москве в многоэтажном доме на Большой Черкизовской улице женщина 20 минут держала свою соседку за руку, которая выпала из окна. Инцидент…
Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр заявил, что отношения между его государством и Россией всегда были хорошими и продолжают укрепляться последние…
На Украине находятся 14 «воров законов». Их имена раскрыл бывший замглавы украинской полиции Вячеслав Аброськин. Он обнародовал рисунок со схемой.