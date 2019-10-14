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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

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Количество жертв тайфуна в Японии увеличилось до 47 человек

, 10:15 [ «Аргументы Недели» ]

Количество жертв тайфуна в Японии увеличилось до 47 человек
фото: pixabay.com
Утром в понедельник стало известно, что число погибших в результате прохождения мощного тайфуна "Хагибис" в Японии увеличилось до 47 человек. 15 местных жителей до сих пор числятся пропавшими без вести.
 
Жертвами тайфуна в Японии стали 39 человек

Жертвами тайфуна в Японии стали 39 человек

 
Ранее в СМИ появилась информация о 39 погибших. Количество пострадавших составляет около 200 человек, передает агентство Киодо.
 
Напомним, вечером в минувшую субботу удар стихии пришелся на японский остров Хонсю в районе полуострова Идзу. В центре тайфуна давление составляло 945 гектопаскалей, сила ветра достигала 45 метров в секунду, а при порывах составляла 65 метров в секунду.
ЕТ

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