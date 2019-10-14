Ключевую цель для ракет России в Европе после начала мировой войны назвали в США

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14 октября 2019, 09:29 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Russian Defence Ministry / globallookpress.com

В Соединенных Штатах определили главную цель для российских ракет в Европе в случае начала нового глобального конфликта. По данному вопросу некоторое время назад высказался эксперт Эндрю Метрик, пишут отечественные СМИ.

Согласно прогнозу Метрика, подлодка «Ясень», имеющаяся в распоряжении Москвы, должна атаковать расположенный на территории ФРГ город Бремерхафен. Он является основным портом для высадки военных США в Европе, процитировало Метрика РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в сети появился материал, в котором перечислены государства, способные стать в будущем виновниками Третьей мировой войны.