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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

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Ключевую цель для ракет России в Европе после начала мировой войны назвали в США

, 09:29 [ «Аргументы Недели» ]

Ключевую цель для ракет России в Европе после начала мировой войны назвали в США
фото: Russian Defence Ministry / globallookpress.com

В Соединенных Штатах определили главную цель для российских ракет в Европе в случае начала нового глобального конфликта. По данному вопросу некоторое время назад высказался эксперт Эндрю Метрик, пишут отечественные СМИ.

Список предполагаемых виновников Третьей мировой войны обнародовали эксперты

Список предполагаемых виновников Третьей мировой войны обнародовали эксперты

Согласно прогнозу Метрика, подлодка «Ясень», имеющаяся в распоряжении Москвы, должна атаковать расположенный на территории ФРГ город Бремерхафен. Он является основным портом для высадки военных США в Европе, процитировало Метрика РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в сети появился материал, в котором перечислены государства, способные стать в будущем виновниками Третьей мировой войны.

 

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