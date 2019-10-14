Спецназ ВСУ уничтожил в бою мешавших разведению сил в Донбассе националистов

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14 октября 2019, 09:10 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Str / globallookpress.com

Националисты, мешавшие разведению сил в Донбассе, потеряли до пяти человек убитыми в боестолкновении со спецназом Вооруженных сил Украины. Соответствующую информацию озвучили в Народной милиции непризнанной ДНР.

По словам спикера Народной милиции Рината Айгистова, инцидент произошел в минувший четверг в районе села Петровское. Помимо националистов, спецназ уничтожил военного из 17-й бригады ВСУ, который дезертировал с оружием, чтобы поддержать ультраправых.

Ранее сообщалось, что в интернет выложили видеозапись, на которой запечатлена ликвидация киевских силовиков снайпером ополчения Донбасса под городом Мариуполем.