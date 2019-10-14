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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

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Спецназ ВСУ уничтожил в бою мешавших разведению сил в Донбассе националистов

, 09:10 [ «Аргументы Недели» ]

Спецназ ВСУ уничтожил в бою мешавших разведению сил в Донбассе националистов
фото: Str / globallookpress.com

Националисты, мешавшие разведению сил в Донбассе, потеряли до пяти человек убитыми в боестолкновении со спецназом Вооруженных сил Украины. Соответствующую информацию озвучили в Народной милиции непризнанной ДНР.

Ликвидация украинских военных снайпером ополчения под Мариуполем попала на видео

Ликвидация украинских военных снайпером ополчения под Мариуполем попала на видео

По словам спикера Народной милиции Рината Айгистова, инцидент произошел в минувший четверг в районе села Петровское. Помимо националистов, спецназ уничтожил военного из 17-й бригады ВСУ, который дезертировал с оружием, чтобы поддержать ультраправых.

Ранее сообщалось, что в интернет выложили видеозапись, на которой запечатлена ликвидация киевских силовиков снайпером ополчения Донбасса под городом Мариуполем.

 

ДЦ

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Националисты, мешавшие разведению сил в Донбассе, потеряли до пяти человек убитыми в боестолкновении со спецназом Вооруженных сил Украины. Соответствующую информацию озвучили в Народной милиции ДНР.

Националисты, мешавшие разведению сил в Донбассе, потеряли до пяти человек убитыми в боестолкновении со спецназом…

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