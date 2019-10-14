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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

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Пропеллер самолета лишил руки жительницу США

, 08:36 [ «Аргументы Недели» ]

Пропеллер самолета лишил руки жительницу США
фото: pixabay.com

Пропеллер самолета лишил руки 45-летнюю жительницу Соединенных Штатов Америки. Согласно последней информации осведомленных источников, происшествие случилось в минувшую субботу, 12 октября.

Установлено, что супруг женщины завел арендованный самолет и вышел на улицу, чтобы проверить его состояние, передает утром в понедельник портал "Свободная пресса". Жене он сказал оставаться внутри воздушного судна, однако она не послушалась и тоже вышла.

В какой-то момент американка попала под пропеллер, который серьезно повредил ей руку. Конечность спасти не удалось, сообщает РЕН ТВ.

ЕТ

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