Пропеллер самолета лишил руки жительницу США

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14 октября 2019, 08:36 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Пропеллер самолета лишил руки 45-летнюю жительницу Соединенных Штатов Америки. Согласно последней информации осведомленных источников, происшествие случилось в минувшую субботу, 12 октября.

Установлено, что супруг женщины завел арендованный самолет и вышел на улицу, чтобы проверить его состояние, передает утром в понедельник портал "Свободная пресса". Жене он сказал оставаться внутри воздушного судна, однако она не послушалась и тоже вышла.

В какой-то момент американка попала под пропеллер, который серьезно повредил ей руку. Конечность спасти не удалось, сообщает РЕН ТВ.