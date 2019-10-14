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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

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Жертвами тайфуна в Японии стали 39 человек

, 08:00 [ «Аргументы Недели» ]

Жертвами тайфуна в Японии стали 39 человек
фото: Deng Min/Xinhua

Количество жертв тайфуна "Хагибис" в Японии к настоящему моменту достигло 39 человек. Согласно последней информации осведомленных источников, еще 17 граждан числятся пропавшими без вести.

Число погибших из-за разгула стихии постоянно растет, поскольку спасатели находят новые тела. Как сообщает в понедельник "Свободная пресса", есть данные о 189 жителях Японии, которые получили травмы в ходе тайфуна.

Примерно в 4 тыс. жилых домов до сих пор не удалось восстановить подачу электроэнергии. Не менее 136 тыс. зданий по-прежнему остаются без водоснабжения. В той части Японии, которая пострадала от удара стихии, проводятся аварийно-восстановительные работы.

ЕТ

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