Американский конгрессмен поздравил ВМС США картинкой с российским крейсером

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14 октября 2019, 07:51 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Американский конгрессмен, ветеран войны в Афганистане Брайан Маст поздравил Военно - морские силы Соединенных Штатов с годовщиной, разместив у себя в аккаунте картинку с российским атомным ракетным крейсером "Пётр Великий".

Маст опубликовал пост в своём Twitter. На фотографии изображено судно с замазанным бортовым номером, однако на карме виднеется Андреевский флаг.

Потом конгрессмен заменил публикацию на официальный проморолик ВМС США, Отмечается, что публично указал на его ошибку журналист американского издания "Politico" Дейв Браун .

Крейсер "Пётр Великий" введён в эксплуатация в 1998 году и предназначен для уничтожения авианосных соединений противника,в том числе США.