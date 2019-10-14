Немецкая газета рассказала о "поразительном эффекте" антироссийских санкций. Согласно последней информации, РФ несет только чуть больше половины убытков от ограничений со стороны западных государств.

В исследовании Маттье Крозе из Линнаньского университета в Гонконге и Юлиана Хинца из Кильского института мировой экономики подчеркивается, что остальное приходится на страны, которые ввели санкции, передает газета Handelsblatt

Оказалось, что в целом ежемесячные торговые потери от санкций достигают 4 млрд долларов, причем 45 процентов ущерба ложатся на "санкционирующие страны". На ЕС приходится 92 процента убытков, из которых 38 процентов (667 млн долларов) в месяц теряет Германия.