//В мире 13+
Немецкая газета сообщила о "поразительном эффекте" санкций против РФ
14 октября 2019, 07:13 [ «Аргументы Недели» ]
//В мире 13+
14 октября 2019, 07:13 [ «Аргументы Недели» ]
Президент РФ Владимир Путин назвал преимущества гиперзвукового оружия России. Глава государства отметил, что подобных объектов вооружения нет ни у одной страны в мире…
Курды заключат соглашение с Москвой. Такие ожидания Пентагона анонсировал телеканал CBS. В его эфире вышло интервью с главой Пентагона Марком Эспером.
Политика
Депутат Госдумы РФ от Крыма и заместитель председателя комитета по международным делам Наталья Поклонская рассказала о тёплом приёме во время визита в Турцию. По её словам, там ни у кого не возникло вопросов на тему принадлежности полуострова.
Депутат Госдумы РФ от Крыма и заместитель председателя комитета по международным делам Наталья Поклонская рассказала…
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Наметилась опасная тенденция: россияне избегают ходить к врачам. Хотя…
25 мая нынешнего года в Латвии завершились выборы в Европарламент. Дела давно минувших дней. Депутаты избраны. Депутаты работают! Но, как оказалось…
Итальянские учёные рассказали, как сохранить "вечную молодость" и оставаться здоровым. Жители Италии являются лидерами по продолжительности жизни…
Нобелевский лауреат по химии Томас Линдал назвал главную причину возникновения онкологического заболевания. По его словам, рак невозможно вылечить…
Минувшей ночью на юге Москвы около Шипиловского проезда произошла авария с участием BMW. Иномарка перевернулась на крышу, а водитель решил скрыться…
Таинственным возлюбленным Юлии Барановской оказался известный певец
Немецкая газета рассказала о "поразительном эффекте" антироссийских санкций. Согласно последней информации, РФ несет только чуть больше половины убытков от ограничений…
Глава Пентагона Марк Эспер подтвердил, что американские военные "попали в ловушку" в Сирии. Согласно последней информации, военнослужащие оказались зажаты между турецкими…
Бывают моменты, когда каждому из нас нужна поддержка. Сегодня она необходима сотруднице нашей газеты из г. Керчь - Олесе Аверьяновой, маме троих детей, инвалиду с ДЦП…
В своём телеграмм-канале депутат госдумы от Крыма Наталья Поклонская высказала своё мнение о словах нового лидера ведущей партии Германии.
Во время матча между сборными России и Кипра защитник команды противника Костас Лаифис совершил грубое нарушение правил в отношении футболиста Сергея Петрова. Фото…
Минувшей ночью в одном из кафе в Кировском районе Ленинградской области мужчина ударил диджея ножом в сердце из-за непонравившейся ему композиции. Сотрудника попытался…
И новая «проблема» настигла Латвию: увеличения акциза на алкоголь приведет к тому, что возрастет запрос на одеколоны, которые будут употребляться латвийцами для опьянения…
На 10 мин. Черышев открывает счет. 0:1 забивают россияне! Шикарный перехват Черышева, который слева тут же вошел в штрафную соперника, после чего нанес выстрел в угол…
Онколог отреагировал на слухи об ухудшении состоянии актрисы Анастасии Заворотнюк, а также на сообщения о том, что ей осталось жить 48 часов и о скорой смерти…
Звезда франшиз «Мстители» и «Шерлок Холмс» после отпуска возвращается на экраны с новым блокбастером «Удивительное путешествие доктора Дулиттла» (DOLITTLE)
В Роспотребнадзоре рассказали о способах снижения рискa онкологии. По словaм экспертов, для этого нaдо снизить количество потребляемого крaсного мясa. Стоит обратить…
В Нижегородской области сотрудники ДПС решили провести следственный эксперимент после прошлогодней аварии мотоциклиста, получившего тяжёлые травмы.
Происшествия
В воскресенье, 13 октября, в подмосковной Балашихе пропала 9-летняя девочка. Волонтёры отряда "Лиза Алерт" сообщили, что школьница вышла из дома и не вернулась.
В воскресенье, 13 октября, в Москве в многоэтажном доме на Большой Черкизовской улице женщина 20 минут держала свою соседку за руку, которая выпала из окна. Инцидент…
Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр заявил, что отношения между его государством и Россией всегда были хорошими и продолжают укрепляться последние…
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Шоу-бизнес
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Соединенные Штаты вторглись на территорию Ливии потому, что президентом России не был Путин. Такими словами российский лидер ответил на вопрос о том, почему Россия…
Известная российская актриса Эвелина Бледанс поделилась с поклонниками архивным снимком, где она совершенно "беспомощная и без зубов". Знаменитость призвала людей…
Министерство иностранных дел Украины направило ноту протеста Турции и вызвало турецкого посла из-за встречи российских депутатов Натальи Поклонской и Руслана Бальбека…
Политика
Президент России не читает сообщения в twitter, которыми Трамп щедро делится со всем миром. Однако с их содержанием Владимир Путин знаком. Об этом российский лидер…
Бродячий енот устроил погром в одном из столичных кафе в районе Шаболовки. Маленький злоумышленник ворвался в заведение и разбросал по полу печень и салфетки, а также…
Шоу-бизнес
Певица Азиза, в студии программы «Секрет на миллион» рассказала, что могла стать матерью несколько раз. Однако из-за определённых проблем с организмом, врачи поставили…
Полиция задержала британца, который пытался угнать автомобиль инвалида. Преступление провалилось из-за того, что злоумышленник кинул кирпич сам себе в голову. Видео…
Происшествия
Минувшей ночью на трассе в подмосковной Кашире произошло лобовое столкновение между двумя легковыми автомобилями. Отмечается, что одной из пострадавших машин является…
Американские СМИ сообщили, что в мае 2019 года российские военные обстреляли четыре больницы на северо-западе Сирии. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой…
В мире
В Риге у Памятника Освободителям более 150 человек возложили цветы в честь 75-летия освобождения Риги от немецких оккупантов. В мероприятии приняли участие сотрудники…
Экономика
Правительство Камчатки провело акцию по бесплатной раздаче замороженной рыбы. Власти надеялись, что таким способом получится поднять свой рейтинг, однако вместо этого…
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков публично восхитился своей супругой Татьяной Навкой. Представитель Кремля назвал фигуристку "самым важным человеком в его…
Известный на всю Россию онкоцентр им. Блохина привлёк внимание всей страны за последние несколько недель. «Наружу» вышли не только проблемы врачей, но и открылась…
Начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин рассказал, какая погода будет в Москве в ближайшую неделю. По его словам, жителей и гостей столицы ожидает…
Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Турции для выражения протеста по поводу встречи Эрдогана с депутатом Государственной Думы от республики Крым Натальей…
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Президент РФ Владимир Путин ответил на вопрос о влиянии гонки вооружения на начало новой холодной войны. По мнению главы государства, Россию подобная ситуация затронет…
Владимир Соловьев решил сгладить ситуацию и похвалил столицу Татарстана. Такой вывод напрашивается после одного из последних выпусков его передачи. Он ни с того, ни с…
Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал, почему глава государства предпочитает для отдыха Россию, а не зарубежные курорты. Свой последний отпуск…
Центр Симона Визенталя отреагировал на заявление министра обороны Латвии Артиса Пабрикса о латышских легионерах СС. Свою позицию центр Симона Визенталя высказал емким…
Современный ритм жизни не всегда оставляет жителям столицы время даже на то, чтобы приготовить обед или ужин. В одном из московских районов жители многоэтажного дома…
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