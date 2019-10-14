Глава Пентагона Марк Эспер подтвердил, что американские военные "попали в ловушку" в Сирии. Согласно последней информации, военнослужащие оказались зажаты между турецкими войсками и сирийской армией.

Марк Эспер в эфире телеканала Fox News назвал сложившуюся ситуацию "ужасной".

Глава Пентагона также подчеркнул, что Соединенные Штаты Америки "не подписывались" воевать с Турцией с целью защиты сирийских курдов. Он добавил, что Вашингтон не располагает достаточными силами в регионе, чтобы остановить наступление турецких военных.