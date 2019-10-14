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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

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Пентагон: американские войска в Сирии "попали в ловушку"

, 07:05 [ «Аргументы Недели» ]

Пентагон: американские войска в Сирии "попали в ловушку"
фото: pixabay.com
Глава Пентагона Марк Эспер подтвердил, что американские военные "попали в ловушку" в Сирии. Согласно последней информации, военнослужащие оказались зажаты между турецкими войсками и сирийской армией.
 
Марк Эспер в эфире телеканала Fox News назвал сложившуюся ситуацию "ужасной".
 
Глава Пентагона также подчеркнул, что Соединенные Штаты Америки "не подписывались" воевать с Турцией с целью защиты сирийских курдов. Он добавил, что Вашингтон не располагает достаточными силами в регионе, чтобы остановить наступление турецких военных.
ЕТ

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