Чиновники думают: что сделать, чтобы латвийцы перестали пить одеколон

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13 октября 2019, 22:19 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, спецкор в странах Прибалтики ]

И новая «проблема» настигла Латвию: увеличения акциза на алкоголь приведет к тому, что возрастет запрос на одеколоны, которые будут употребляться латвийцами для опьянения.

Эксперты «сломали» голову думая над этой проблемой. Похоже, что решение найдено! Для того, чтобы латвийцы меньше употребляли одеколоны для опьянения, нужно запретить указывать на них содержание алкоголя. Такое мнение высказал директор Латвийской ассоциации алкогольной отрасли Давис Витолс.

«Для отдельных групп общества алкоголь становится слишком дорогим, а альтернатива в виде одеколона с содержанием спирта, который не облагается акцизным налогом, крайне вредна для здоровья. Абсурдно, что такой одеколон может купить даже несовершеннолетний, ведь на эту продукцию не распространяются торговые ограничения. Идея ассоциации обложить налогом и одеколоны не может быть реализована, поскольку на это есть запрет – нормативы ЕС. Запретить торговлю одеколонами тоже невозможно. Единственный выход – не указывать содержание алкоголя. Сейчас многие производители специально указывают содержание спирта на данной продукции. Конкуренция в этом смысле совершенно нечестная».

Да уж….