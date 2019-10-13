В Германии призвали дружить с Россией, но не забывать о Крыме

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13 октября 2019, 21:40 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Россия и Германия должны поддерживать добрососедские отношения. Однако на ситуацию с "возвращением Крыма" нельзя смотреть молча.

Председатель партии отметила, что воссоединение Крыма с Россией нарушает международное право. По его словам, противоправные действия по - другому не назовёшь.

"У нас с Россией должны быть добрососедские отношения. Но она нарушила международное право в ситуации с Крымом. Германия не должна просто промолчать - противоправные действия остаются противоправными", - передаёт слова Крамп-Карренбауэр РИА Новости.