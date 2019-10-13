Все новости >>

Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

//В мире 13+

В Германии призвали дружить с Россией, но не забывать о Крыме

, 21:40 [ «Аргументы Недели» ]

В Германии призвали дружить с Россией, но не забывать о Крыме
фото: pixabay.com

Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Россия и Германия должны поддерживать добрососедские отношения. Однако на ситуацию с "возвращением Крыма" нельзя смотреть молча.

Председатель партии отметила, что воссоединение Крыма с Россией нарушает международное право. По его словам, противоправные действия по - другому не назовёшь.

"У нас с Россией должны быть добрососедские отношения. Но она нарушила международное право в ситуации с Крымом. Германия не должна просто промолчать - противоправные действия остаются противоправными", - передаёт слова Крамп-Карренбауэр РИА Новости.

БА

//картина дня

Политика

Путин считает, что Трамп не сможет наладить отношения между Россией и США

Путин считает, что Трамп не сможет наладить отношения между Россией и США

Президент России Владимир Путин заявил, что американский лидер Дональд Трамп не сможет выполнить предвыборные обещания и наладить отношения между Соединёнными Штатами и Российской Федерацией.

В украинском кабмине одобрили решение о принятии неотложных мер, позволяющих обеспечить поставки топлива для предприятий на территориях Луганской и Донецкой областей.

В украинском кабмине одобрили решение о принятии неотложных мер, позволяющих обеспечить поставки топлива для предприятий…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Известная оперная певица Анна Нетребко поделилась с поклонниками видео с примерки сценического костюма. Однако подписчики обратили внимание не только на яркий образ…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

В Риге у Памятника Освободителям более 150 человек возложили цветы в честь 75-летия освобождения Риги от немецких оккупантов. В мероприятии приняли участие сотрудники…

//новости ан

//новости ан