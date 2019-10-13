Глава МИД Саудовской Аравии оценил отношения с Россией

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13 октября 2019, 19:33 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр заявил, что отношения между его государством и Россией всегда были хорошими и продолжают укрепляться последние 4 года.

"Россия была первой страной, которая признала Саудовскую Аравию в начале 20-х годов почти сто лет назад. За последние 20-25 лет мы построили наши отношения и особенно последние 4 года", - передаёт слова дипломата РЕН ТВ.

Президент РФ Владимир Путин отметил, что развитие отношений между двумя странами отвечает национальным интересам России. По словам главы государства, ещё многое нужно сделать для укрепления экономических связей, но "темп хороший".