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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

//В мире

На Украине назвали имена всех «воров в законе»

, 19:06 [ «Аргументы Недели», ]

На Украине назвали имена всех «воров в законе»
фото со странички Вячеслава Аброськина

На Украине находятся 14 «воров законов». Их имена раскрыл бывший замглавы украинской полиции Вячеслав Аброськин. Он обнародовал рисунок со схемой.

На схеме представлены фотоснимки криминальных авторитетов. Кроме того, упоминаются их псевдонимы и названы города, чью территорию они контролируют.

На схеме представлены 15 человек. Однако один из воров в законе зачеркнут. По сведениям Аброськина его раскороновали накануне. Остальные криминальные авторитеты - действующие.

Судя по опубликованной Аброськиным информации, «воры в законе» контролируют на Украине следующие города.

«Умка» — город Днепр

Нодар Руставский — город Киев

Хмель — Киевскую область

Льора Сумский — Сумскую область

Полик — Киевскую область

Прицц — город Запорожье

Армен хохол — Кировоградскую область

Антик, Антимос, Дидусь — город Одесса

Куцу — город Киев

Магало, Резо — город Киев

Рамаз Кутаисский, Рамаз Багдадский — город Киев

Лаша Очамчирский — город Киев

Шарик — город Одесса

Полтава, Старый — город Одесса.

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