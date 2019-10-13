На Украине назвали имена всех «воров в законе»

На Украине находятся 14 «воров законов». Их имена раскрыл бывший замглавы украинской полиции Вячеслав Аброськин. Он обнародовал рисунок со схемой.
На схеме представлены фотоснимки криминальных авторитетов. Кроме того, упоминаются их псевдонимы и названы города, чью территорию они контролируют.
На схеме представлены 15 человек. Однако один из воров в законе зачеркнут. По сведениям Аброськина его раскороновали накануне. Остальные криминальные авторитеты - действующие.
Судя по опубликованной Аброськиным информации, «воры в законе» контролируют на Украине следующие города.
«Умка» — город Днепр
Нодар Руставский — город Киев
Хмель — Киевскую область
Льора Сумский — Сумскую область
Полик — Киевскую область
Прицц — город Запорожье
Армен хохол — Кировоградскую область
Антик, Антимос, Дидусь — город Одесса
Куцу — город Киев
Магало, Резо — город Киев
Рамаз Кутаисский, Рамаз Багдадский — город Киев
Лаша Очамчирский — город Киев
Шарик — город Одесса
Полтава, Старый — город Одесса.