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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

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МИД Украины: власти обеспокоены визитом крымских политиков в Турцию

, 18:22 [ «Аргументы Недели» ]

МИД Украины: власти обеспокоены визитом крымских политиков в Турцию
фото: pixabay.com

Министерство иностранных дел Украины направило ноту протеста Турции и вызвало турецкого посла из-за встречи российских депутатов Натальи Поклонской и Руслана Бальбека с президентом страны Реджепом Эрдоганом.

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"Информация о встрече президента Эрдогана с политиками, незаконно избранными на оккупированной территории Украины, вызывает беспокойство. Украина уже направила ноту протеста Турции из-за этой встречи", - передаёт ТАСС заявление МИД со ссылкой на украинские источники. 

Ранее сообщалось, что представители Крыма впервые посетили Турцию в составе российской делегации. Поклонская заявила, что в Стамбуле не усомнились в принадлежности полуострова.

БА

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