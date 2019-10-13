МИД Украины: власти обеспокоены визитом крымских политиков в Турцию

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13 октября 2019, 18:22 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Министерство иностранных дел Украины направило ноту протеста Турции и вызвало турецкого посла из-за встречи российских депутатов Натальи Поклонской и Руслана Бальбека с президентом страны Реджепом Эрдоганом.

Поклонская: в Турции уверены в российском статусе Крыма

"Информация о встрече президента Эрдогана с политиками, незаконно избранными на оккупированной территории Украины, вызывает беспокойство. Украина уже направила ноту протеста Турции из-за этой встречи", - передаёт ТАСС заявление МИД со ссылкой на украинские источники.

Ранее сообщалось, что представители Крыма впервые посетили Турцию в составе российской делегации. Поклонская заявила, что в Стамбуле не усомнились в принадлежности полуострова.