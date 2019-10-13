У Памятника Освободителям прошло мероприятие в честь 75-летия освобождения Риги от немецких оккупантов

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13 октября 2019, 16:37 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, спецкор в странах Прибалтики ]

Памятник Освободителям в Риге

В Риге у Памятника Освободителям более 150 человек возложили цветы в честь 75-летия освобождения Риги от немецких оккупантов. В мероприятии приняли участие сотрудники посольств России и Белоруссии.

Посетителями мероприятия стали в основном пожилые люди, некоторые из них пришли с фотографиями ветеранов войны.

Ранее, Министерство иностранных дел Латвии заявило, что запланированный на 13 октября в Москве праздничный салют, посвященный освобождению Риги советскими войсками, неприемлемо для Латвии, потому что это освобождение положило начало еще одному периоду оккупации.









«Латвия категорически отвергает преобладающее в последнее время в России усилия переписать историю по своему разумению и оправдать совершенные сталинистами преступления во время Второй мировой войны, в том числе такое нарушение международного права, как заключенное соглашение Молотова-Риббентропа о разделе сфер влияния в Европе. Это противоправное соглашение Советского Союза и нацистской Германии открыло путь к началу Второй мировой войны, агрессии Советского Союза против Латвии, а также оккупации и аннексии Латвии. Приветствуя разгром фашизма, мы напоминаем миру, что для Латвии, Литвы и Эстонии восстановление свободы и независимости произошло на неполные 50 лет позже, потому что восхождение Красной Армии означало возобновление советской оккупации», - сказано в заявлении МИД Латвии.

Чтобы не говорил МИД Латвии, а сегодня к Памятнику Освободителям пришли люди и отдали дань памяти тем, кто отдал свою жизнь во имя мира.

Латвийский политик Андрей Мамыкин: «Сегодня у каждого рижанина есть прекрасный повод поднять чарочку. И за здоровье живых, и за светлую память погибшим. И за то, чтобы это больше никогда не повторилось.









Латвийский политик Андрей Мамыкин

Каждый год 13 октября я иду к нашему памятнику. Иду тогда, когда у него никого нет, разве что единичные прохожие, и можно постоять один на один с этим потрясающей красоты великаном – Памятником освободителям. Подумать про тех, кто не вернулся, кого зверски замучили, кто умер от голода, и кто мог бы жить, но большую часть своего детства или юности отдал для того, чтобы выковать великую Победу! Выковать наше с вами право жить и дышать!

Раньше 13 октября я ходил к памятнику со старшими, а теперь, когда бабушка и дедушка умерли, наступил мой черед вести сюда трех своих сыновей. Тогда память поколений не прекратится никогда!

За Ригу без нацистов! За освобождение нашего города!»

А мне совершенно неясно!!!! Если МИД Латвии осуждает пакт Молотова-Риббентропа, нацизм, оккупацию, то почему «один из правящих» официально заявляет, что латышские легионеры СС – герои? А куда смотрит МИД Латвии? Только в сторону России? МИД молчит, когда речь идет о латышских легионерах СС. Чтобы это значило? Может тогда, когда будет обсуждаться очередной договор между Латвией и РФ, то Москва пусть вспомнит слова о том, что «легионеры СС – герои». Ведь в России память о ВОВ безусловна и свята!