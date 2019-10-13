NYT: российские ВВС нанесли удары по четырем больницам в Сирии

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13 октября 2019, 16:48 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Американские СМИ сообщили, что в мае 2019 года российские военные обстреляли четыре больницы на северо-западе Сирии. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на записи переговоров российских лётчиков и слова очевидцев.

Согласно источнику, авиаудары произошли 5 и 6 мая. Отмечается, что атака на медицинские учреждения велась около 12- ти часов. Известно, что обстрелам подверглись больницы, которые находятся под контролем противников президента Сирии, передаёт РБК.

В издании говорится, что данная атака производилась для помощи в захвате территорий, где находились больницы. Расследование началось в августе. До сих пор выясняется, как медучреждения, представители которых добровольно сообщили о своём местонахождении, попали под авиаудары со стороны РФ.

Уточняется, что объекты поддерживает ООН.

Автор материала подчеркнул, что представители МИД РФ отказались комментировать и сослались на прошлые заявления, заявив, что ВВС России наносят точечные удары в Сирии по конкретным целям.