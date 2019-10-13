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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

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Турция и Украина поссорились из-за Натальи Поклонской

, 15:49 [ «Аргументы Недели» ]

Турция и Украина поссорились из-за Натальи Поклонской

Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Турции для выражения протеста по поводу встречи Эрдогана с депутатом Государственной Думы от республики Крым Натальей Поклонской.

Встреча политиков вызвала беспокойство украинской власти. Беседа Поклонской, которая ещё недавно работала в правоохранительной системе Украины, с главой Турции, по мнению украинских чиновников, является недопустимой. Украина уже направила ноту протеста.

Стоит отметить, что лидер Турции встречался с российской делегацией, в состав которой входили не только Поклонская, но и депутат Госдумы Руслан Бальбек. Поклонская опубликовала фото визита в Турцию на своей странице в социальной сети.

ПВ

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