На Украине приняли решение о неотложных мерах по поставкам топлива в Донбасс

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13 октября 2019, 14:05 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

В украинском кабмине одобрили решение о принятии неотложных мер, позволяющих обеспечить поставки топлива для предприятий на территориях Луганской и Донецкой областей.

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Ранее власти ЛНР обратились к Киеву с просьбой обсудить вопрос поставок российского угля на предприятия, передаёт РИА Новости.

«Правительство одобрило решение о неотложных мерах, которые позволят обеспечить поставки природного газа для теплокоммунэнерго в Донецкой и Луганской областях (подконтрольная территория) для стабильного прохождения отопительного сезона 2019-2020 годов», - рассказали в пресс-службе кабинета министров.