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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

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На Украине приняли решение о неотложных мерах по поставкам топлива в Донбасс

, 14:05 [ «Аргументы Недели» ]

На Украине приняли решение о неотложных мерах по поставкам топлива в Донбасс
Фото: pixabay.com

В украинском кабмине одобрили решение о принятии неотложных мер, позволяющих обеспечить поставки топлива для предприятий на территориях Луганской и Донецкой областей.

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«Правительство одобрило решение о неотложных мерах, которые позволят обеспечить поставки природного газа для теплокоммунэнерго в Донецкой и Луганской областях (подконтрольная территория) для стабильного прохождения отопительного сезона 2019-2020 годов», - рассказали в пресс-службе кабинета министров.

АБ

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