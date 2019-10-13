Все новости >>

Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

//В мире 13+

На продажу выставили остров из «Пиратов Карибского моря»

, 12:53 [ «Аргументы Недели» ]

На продажу выставили остров из «Пиратов Карибского моря»
Фото: pixabay.com

На Багамах выставили на продажу остров, на котором проходили съёмки фильмов «Пираты Карибского моря» и «Казино «Рояль». Райский остров оценили в 69 миллионов фунтов стерлингов.

Располагается он в 400 километрах от Майами. Покупателям обещают белые песчаные пляжи, а также пять домов с готовой отделкой и элитной мебелью. Также на острове есть возможность пришвартовать яхту. Соседями станут телеведущая Опра Уинфри, актёр Тайлер Перри, а также Джонни Депп, сыгравший главного героя «Пиратов Карибского моря» капитана Джека Воробья. Отмечается, что добираться до него лучше всего при помощи частного самолёта, передаёт Мир24.

АБ

//картина дня

Политика

Путин считает, что Трамп не сможет наладить отношения между Россией и США

Путин считает, что Трамп не сможет наладить отношения между Россией и США

Президент России Владимир Путин заявил, что американский лидер Дональд Трамп не сможет выполнить предвыборные обещания и наладить отношения между Соединёнными Штатами и Российской Федерацией.

В украинском кабмине одобрили решение о принятии неотложных мер, позволяющих обеспечить поставки топлива для предприятий на территориях Луганской и Донецкой областей.

В украинском кабмине одобрили решение о принятии неотложных мер, позволяющих обеспечить поставки топлива для предприятий…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

В субботу, 12 октября, стало известно, что соседи не жаловались на подозреваемого в убийстве 9-летней девочки в Саратове. Согласно последним данным, участковый не получал…

//новости ан