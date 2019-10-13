На продажу выставили остров из «Пиратов Карибского моря»

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13 октября 2019, 12:53 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

На Багамах выставили на продажу остров, на котором проходили съёмки фильмов «Пираты Карибского моря» и «Казино «Рояль». Райский остров оценили в 69 миллионов фунтов стерлингов.

Располагается он в 400 километрах от Майами. Покупателям обещают белые песчаные пляжи, а также пять домов с готовой отделкой и элитной мебелью. Также на острове есть возможность пришвартовать яхту. Соседями станут телеведущая Опра Уинфри, актёр Тайлер Перри, а также Джонни Депп, сыгравший главного героя «Пиратов Карибского моря» капитана Джека Воробья. Отмечается, что добираться до него лучше всего при помощи частного самолёта, передаёт Мир24.