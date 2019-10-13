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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

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В Госдуме отреагировали на заход американского эсминца в Чёрное море

, 10:44 [ «Аргументы Недели» ]

В Госдуме отреагировали на заход американского эсминца в Чёрное море
Фото: соцсети

Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал инцидент с заходом американского эсминца Porterв акваторию Чёрного моря. В Соединённых Штатах это назвали демонстрацией свободы судоходства.

Бальбек отметил, что пока Соединённые Штаты планово показывают всему миру «свободу судоходства», Россия занимается обеспечением безопасности своих морских границ, передаёт RT.

«Отслеживать корабли НАТО в Чёрном море — это один из элементов повседневной жизни Черноморского флота, который выполняет при этом две задачи — мониторинг акватории и обеспечение национальной безопасности», - сказал крымский депутат.

АБ

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