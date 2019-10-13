Американское правительство ввело запрет на криптовалюту Павла Дурова

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13 октября 2019, 09:52 [ «Аргументы Недели» ]

Американская комиссия по ценным бумагам заявила, что она выиграла судебное решение о вводе запрета в отношении двух офшорных зон, которые используют в качестве финансовых операций токены. Данными операциями занимались Telegram Group Inc и TON Issuer Inc.



В иске комиссии указано, что в начале прошлого года данные компании стали искать фирмы для разработки блокчейна TON и приложения Telegram. Ответчики смогли реализовать порядка 2,9 миллиарда токенов клиентам в разных точках мира, в том числе американским инвесторам.



Telegram планировал провести крупные финансовые операции на американском рынке по криптовалюте в конце октября. В суде было сказано, что ответчики не проводили регистрацию обращения криптовалюты в стране. Меры правительства направлены на то, чтобы не допустить распространения незарегистрированной криптовалюты.



Telegram пока воздерживается от каких-либо комментариев. Позднее стало известно, что Facebook также планирует запустить в обращение свою криптовалюту.



Американская комиссия по ценным бумагам отмечает, что Facebook пока не предоставила информации о способах защиты финансовых операций от отмывания. Правительство также опасается, что данная криптовалюта будет использоваться террористами.



