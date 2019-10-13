Украина ограничила въезд ещё нескольким российским актёрам

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13 октября 2019, 09:46 [ «Аргументы Недели» ]

Отечественные актёры попали под запрет на въезд в «Незалежную» после участия в съёмках фильма «Ополченок» в ЛНР. По мнению украинской стороны актёры угрожают безопасности государства.



Украинское правительство не назвало главной версии введения ограничения на въезд.



В основе сюжета кино содержатся события, развернувшиеся в стране после смены власти. Фильм снимался в прошлом году. Стоит отметить, что в съёмках принимала участие депутат Государственной Думы России Наталья Поклонская, а также сотрудники правоохранительных органов и служащие Министерства по чрезвычайным ситуациям.



