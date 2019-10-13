Подсчитано, как быстро искусственный интеллект может уничтожить города

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13 октября 2019, 08:46 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: кадр из фильма "Терминатор 2: Судный день"

С каждым годом сюжеты фильмов о бунте искусственного интеллекта против человечества становятся всё более похожи на реальность. Специалисты подсчитали, как скоро восставшие машины смогут стереть города с лица Земли.

Бывший разработчик Google Лара Нолан рассказала, что оружие, обладающее искусственным интеллектом и имеющее возможность принимать решения без воздействия человека, способно уничтожить города мира буквально за несколько секунд, передаёт Lenta.Ru.

«В худшем случае внезапная война может означать разрушение всего города за считанные секунды… Разница с военными действиями заключается в том, что нет никакого способа установить "автоматический выключатель"», - сказала она.