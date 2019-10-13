Премьер-министр Канады вышел к народу в бронежилете

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13 октября 2019, 08:34 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Канадский премьер-министр Джастин Трюдо в ходе предвыборной кампании принял участие в митинге, но пришёл на выступление перед своими сторонниками в бронежилете.

Отмечается, что на митинге так и не появилась супруга премьер-министра, которая должна была объявить о начале его выступления. Сам же Трюдо хоть и выступил с речью, но был в сопровождении сотрудников службы безопасности, передаёт РенТВ.

Подобные меры по охране главы страны были приняты из-за многочисленных угроз в Интернете сторону лидеров Канады. Работники правоохранительных структур предположили, что угрозы могут перейти в действия, однако выступление Трюдо прошло без инцидентов.