В Раде признались, что на восстановление Донбасса у Украины денег нет

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13 октября 2019, 07:42 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

Глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Украины Давид Арахамия заявил, что на сегодняшний день у Киева нет средств для восстановления территорий Донбасса.

«Даже если случится Нормандия, нам в один день не скажут: "Все, забирайте Донбасс". Переговорный процесс будет длинным. Мы же понимаем, что у нас денег на восстановление Донбасса нет. Где-то придется брать», - признался украинский политик.

Он отметил, что на восстановление территорий придется потратить «десятки миллиардов», а потому начинать разговоры о поиске необходимой суммы лучше начинать после возвращения Киеву контроля над территориями, передаёт РИА Новости.