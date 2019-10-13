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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

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В Раде признались, что на восстановление Донбасса у Украины денег нет

, 07:42 [ «Аргументы Недели» ]

В Раде признались, что на восстановление Донбасса у Украины денег нет
Фото: pixabay.com

Глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Украины Давид Арахамия заявил, что на сегодняшний день у Киева нет средств для восстановления территорий Донбасса.

«Даже если случится Нормандия, нам в один день не скажут: "Все, забирайте Донбасс". Переговорный процесс будет длинным. Мы же понимаем, что у нас денег на восстановление Донбасса нет. Где-то придется брать», - признался украинский политик.

Он отметил, что на восстановление территорий придется потратить «десятки миллиардов», а потому начинать разговоры о поиске необходимой суммы лучше начинать после возвращения Киеву контроля над территориями, передаёт РИА Новости.

АБ

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