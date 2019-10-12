СМИ: Франция приняла решение приостановить экспорт вооружений в Турцию

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12 октября 2019, 22:59 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Сегодня вечером стало известно, что Франция приняла решение приостановить экспорт вооружений в Турцию. Соответствующие данные предоставили средства массовой информации.

В совместном заявлении Министерства иностранных дел и Министерства вооруженных сил Франции подчеркивается, что речь идет о вооружениях, которые могут быть применены в Сирии.

Как сообщает в субботу, 12 октября, ТАСС, решение о приостановке экспорта оружия, которое может быть использовано в рамках ведущегося Турцией наступления в САР, "вступает в силу незамедлительно".