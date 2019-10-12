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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

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С юга Мексики к границе США направился караван мигрантов

, 22:25 [ «Аргументы Недели» ]

С юга Мексики к границе США направился караван мигрантов
фото: pixabay.com

Днем в субботу, 12 октября, из города Тапачула на юге Мексики к границе с Соединенными Штатами Америки направились почти 2 тысячи мигрантов из государств Центральной Америки, Кубы и Гаити.

Многие мигранты более полугода ждали, пока миграционная служба выдаст им документы, которые необходимы для легального перемещения по стране, сообщает сегодня местное издание El Universal.

Согласно последней информации осведомленных источников, путь каравана будет проходить через столицу Мексики Мехико, где мигранты планируют потребовать встречи с президентом Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором.

ЕТ

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