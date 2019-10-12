Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в субботу заявил об "угрозе" отмены санкций против РФ. По словам дипломата, консенсус в отношении антироссийских ограничений может разрушиться.

Пристайко подчеркнул, что санкции – это более широкое понятие, чем просто список ограничений. Глава МИД Украины убежден, что они подразумевают особое отношение к РФ, своеобразную "нерукопожатность".