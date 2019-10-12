//В мире 13+
Глава МИД Украины сообщил об "угрозе" отмены антироссийских санкций
12 октября 2019, 21:47 [ «Аргументы Недели» ]
//В мире 13+
12 октября 2019, 21:47 [ «Аргументы Недели» ]
Сенатор Алексей Пушков во вторник, 12 октября, прокомментировал намерение главы МИД Украины Вадима Пристайко обратиться к ЕС с просьбой "дожать" Россию в вопросе…
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в субботу заявил об "угрозе" отмены санкций против РФ. По словам дипломата, консенсус в отношении антироссийских…
Общество
В субботу, 12 октября, стало известно, что Франция приняла решение приостановить экспорт вооружений в Турцию. Соответствующие данные сегодня вечером предоставили средства массовой информации.
В субботу, 12 октября, стало известно, что Франция приняла решение приостановить экспорт вооружений в Турцию…
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Вечером в субботу стало известно, что американский эсминец "Портер" с управляемым ракетным вооружением вошел в Черное море. Об этом заявили…
Алина Орлова, известная как хабаровская живодерка, вышла из тюрьмы. В социальных сетях распространена информация о том, что девушка сменила имя.
Общество
Экс-губернатор Челябинской области подозревают в хищении 20 миллиардов рублей. Для понимания: годовой бюджет Курска - 10 миллиардов, Тамбова - 5.…
Днем в субботу, 12 октября, из города Тапачула на юге Мексики к границе с Соединенными Штатами Америки направились почти 2 тысячи мигрантов…
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В субботу, 12 октября, стало известно, что соседи не жаловались на подозреваемого в убийстве 9-летней девочки в Саратове. Согласно последним данным, участковый не получал…
Волна недовольства медиков условиями работы продолжает охватывать страну. В регионах медики не выдерживают низких зарплат и чрезмерных нагрузок. В Петрозаводске бастуют…
В субботу в Апанасенковском районе Ставрополья произошла авария. Согласно данным управления ГИБДД по Ставропольскому краю, в результате столкновения автомобиля ВАЗ-2106…
Журналисты сообщают, что герцогиня Кембриджская Кэтрин уволила свою личную помощницу, которая работала с ней последние семь лет. Женщину лишили рабочего места сразу после…
В Новой Англии в американском штате Нью-Гемпшир мужчина открыл стрельбу у церкви. Соответствующую информацию вечером в субботу, 12 октября, предоставили журналистам…
Звезда фильмов "Вестсайдская история" и "Малхолланд драйв", а также сериала "Твин Пикс" скончался в возрасте 78 лет. Согласно последней информации, известный американский…
Строящаяся гостиница Hard Rock в Новом Орлеане, расположенном в американском штате Луизиана, обрушилась на рабочих. Согласно последней информации, в результате…
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко в субботу, 12 октября, объяснил предложение повысить себе оклад. Информацию о подобной инициативе политик прокомментировал…
Минобороны Турции вечером в субботу, 12 октября, сделало резонансное заявление. Согласно данным ведомства, в рамках операции "Источник мира" на севере Сирии были…
Бывший муж Дианы Шурыгиной, которая прославилась несколько лет назад после серии телешоу, рассказал о жизни молодой женщины. По словам Андрея Шлянина, сейчас она живет…
В субботу, 12 октября, из-за мощного тайфуна "Хагибис", который обрушился на центральную часть Японии, из берегов вышла река Тамагава, которая, в частности, протекает…
Учитель ОБЖ, который избил ученика в школе номер 2 поселка Боровский в Тюменской области, встретился с семьей мальчика, другими школьниками, а также их родственниками…
В субботу, 12 октября, в Гуанси-Чжуанском автономном районе Китая было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,2. Соответствующую информацию предоставил сегодня…
Возрастные изменения на лице всемирно известной актрисы Анджелины Джоли расстроили поклонников. Звезда недавно появилась на нескольких мероприятиях, приуроченных к выходу…
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В новом выпуске «Холостяком» на ТНТ стал доктор Антон Криворотов, имя которого вообще мало кто слышал. А вот невесты у него как на подбор - Милана Тюльпанова и Лиза…
В Подмосковье в результате столкновения "ГАЗели" с двумя легковыми автомобилями погиб человек. Согласно последней информации ГУМВД России по Московской области, травмы…
Бывший санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко оценил рекомендации Роспотребнадзора по снижению риска развития рака. Ранее специалисты ведомства дали…
Ученые из Медицинской школы имени Файнберга при Северо-Западном университете провели масштабное исследование и установили, почему после бессонной ночи людей зачастую…
В мире
Глава МИД Великобритании Доминик Рааб вновь обвинил в Россию в "агрессии", однако подчеркнул, что политика Североатлантического альянса в отношении РФ должна оставлять…
Школьник из Приозерска Ленинградской области скончался через неделю после выписки из больницы. В настоящий момент сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства…
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что в рамках заседания Совета министров ЕС по иностранным делам 14 октября в Люксембурге попросит партнеров…
В субботу, 12 октября, Следственный комитет опубликовал в сети видеозапись из суда, на которой запечатлен подозреваемый в убийстве 9-летней девочки житель Саратова. Ранее…
В субботу, 12 октября, стало известно, что в Японии тайфун унес жизни двух человек. Согласно последней информации осведомленных источников, в результате разгула стихии…
Председатель Комиссии Совфеда по информационной политике, Алексей Пушков прокомментировал заявление президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа о "худшем…
В субботу стало известно, что суд заключил под стражу жителя Саратова, который подозревается в убийстве девятилетней девочки, удовлетворив тем самым ходатайство следствия…
В субботу, 12 октября, стало известно, что в Бруклине в Нью-Йорке произошла стрельба. Согласно последней информации, предоставленной местными властями, в результате…
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Актриса театра и кино Юлия Пересильд перечислила, что она любит, а что не любит после того, как узнала о сплетнях про нее в "звездной тусовке". Звездную тусовку Пересильд…
81-летнюю звезду Голливуда, легендарную актрису Джейн Фонду арестовали в Вашингтоне. Согласно последней информации, на знаменитость надели наручники и провели ее по…
Общество
Замглавы ФСИН Валерий Максименко охарактеризовал подозреваемого в убийстве девочки в Саратове. По данным ФСИН, Михаил Туватин имеет четыре судимости, из них две —…
В субботу, 12 октября, в Кремле прокомментировали возможность возвращения в России смертной казни. Соответствующую информацию предоставил сегодня пресс-секретарь…
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели телефонные переговоры. Соответствующую информацию предоставили в субботу, 12 октября…
Ребенок из Петербурга, отдыхавший в международном детском центре "Артек" в Крыму, скончался от пневмонии. В сообщении крымского управления СКР уточняется, что 12-летний…
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На борту грузового самолета Ан-72, разбившегося 10 октября на востоке Демократической Республики Конго, находились двое граждан России: Садовничий Владимир Владимирович…
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Актриса Анастасия Заворотнюк и известный фигурист Петр Чернышев 12 октября отмечают прекрасную дату - годовщину венчания. "Ваша пара - абсолютное подтверждение того, что…
Актриса, клоунесса Эвелина Бледанс продемонстрировала свою идеальную фигуру, опубликовав фото в бикини. Также Бледанс поделилась с поклонниками своим оригинальным опытом…
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Серьезное дорожно-транспортное происшествие произошло в субботу, 12 октября, в Новой Москве на Варшавскм шоссе. В районе деревни Бунчиха произошло столкновение…
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О плачевном состоянии памятников архитектуры заявили специалисты. Некоторые сооружения разбирают местные, а в иных ночуют бездомные. Исключением является только крепость…
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Елена Киселева, мать убитой 9-летней девочки, во время встречи с мэром Саратова и губернатором Саратовской области и потребовала от властей организовать безопасный…
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"А Кирилл производил впечатление счастливого человека?" А в ответ - тишина. Это диалог из нового фильма скандального фильма про Децла "С закрытыми окнами", в котором…
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Фильм режиссера Тодда Филлипса "Джокер" собрал в российском прокате с момента выхода картины на широкие экраны более 1 миллиарда рублей. Триллер вышел в широкий прокат…
Известная телеведущая проекта "Дом-2" Ольга Бузова раскрыла секрет своей популярности в интервью изданию "Вечерняя Москва". Она рассказала о своем пути на вершину…
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В московском аэропорту Шереметьево мужчина прошел на рейс Москва - Бургас с травматическим пистолетом. Теперь он намерен судиться с сотрудниками службы безопасности…
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