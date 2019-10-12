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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

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Глава МИД Украины сообщил об "угрозе" отмены антироссийских санкций

, 21:47 [ «Аргументы Недели» ]

Глава МИД Украины сообщил об "угрозе" отмены антироссийских санкций
фото: Hennadii Minchenko/ZUMAPRESS.com
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в субботу заявил об "угрозе" отмены санкций против РФ. По словам дипломата, консенсус в отношении антироссийских ограничений может разрушиться.
 
Пристайко подчеркнул, что санкции – это более широкое понятие, чем просто список ограничений. Глава МИД Украины убежден, что они подразумевают особое отношение к РФ, своеобразную "нерукопожатность".
 
Дипломат отметил, что в настоящий момент кто-то "заканчивает последние километры "Северного потока – 2", а кто-то допускает присутствие президента России Владимира Путина на следующем голосовании в G7. Все это говорит о возможности разрушения консенсуса и решении не продлевать санкции против РФ в будущем, передает РИА "Новости". Пристайко не исключает, что свою позицию по антироссийским ограничениям могут поменять Италия или Венгрия.
ЕТ

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