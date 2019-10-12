СМИ: герцогиня Кейт уволила свою помощницу сразу после ее свадьбы

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12 октября 2019, 21:20 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Andrew Parsons/ZUMAPRESS.com

Журналисты сообщают, что герцогиня Кембриджская Кэтрин уволила свою личную помощницу, которая работала с ней последние семь лет. Женщину лишили рабочего места сразу после ее свадьбы и медового месяца.

32-летняя Софи Агню, которая является выпускницей факультета искусств Сент-Эндрюсского университета, занимала должность личного ассистента Кейт. Недавно женщина ушла в отпуск, чтобы провести медовый месяц с супругом. После возвращения из путешествия помощница герцогини узнала о своем увольнении, сообщает издание The Sun.

Анонимный источник утверждает, что Софи была в шоке, когда выяснила, что ее услуги Кэтрин больше не требуются. Отмечается, что Агню очень старательно работала на жену принца Уильяма.

Не исключено, однако, что помощница заранее знала, что ее могут уволить, поскольку недавно у Кейт стало меньше обязанностей – они с мужем отделили свой благотворительный фонд от организации принца Гарри и его жены.