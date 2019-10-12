Возле церкви в США произошла стрельба

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12 октября 2019, 21:05 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

В Новой Англии в американском штате Нью-Гемпшир мужчина открыл стрельбу у церкви. Соответствующую информацию вечером в субботу, 12 октября, предоставили журналистам осведомленные источники.

К настоящему моменту известно об одном человеке, который получил ранение. Точных данных о количестве пострадавших, а также о наличии погибших пока нет, сообщает CNN.

В местной больнице сообщили о поступлении одного пациента, однако сотрудники медучреждения не предоставили подробностей о состоянии его здоровья.

На месте случившегося работают спасательные службы.