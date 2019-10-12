Строящаяся гостиница обрушилась на рабочих в Новом Орлеане

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12 октября 2019, 20:27 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Строящаяся гостиница Hard Rock в Новом Орлеане, расположенном в американском штате Луизиана, обрушилась на рабочих. Согласно последней информации, в результате случившегося погиб один человек.

Уточняется, что еще восемнадцать человек были госпитализированы в субботу, 12 октября, после обрушения нескольких этажей строящегося здания.

Как сообщает местный новостной портал Nola, рухнули не менее восьми этажей отеля. В настоящий момент специалисты ведут поиск трех из 45 строителей, которые работали внутри гостиницы в момент инцидента. Из домов, расположенных в непосредственной близости от здания, эвакуировали людей.