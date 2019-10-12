Минобороны Турции: 459 боевиков были ликвидированы при операции в Сирии

Министерство обороны Турции вечером в субботу, 12 октября, сделало резонансное заявление. Согласно данным ведомства, в рамках операции "Источник мира" на севере Сирии были ликвидированы более 400 боевиков.

9 октября глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале операции на севере Сирии, которая направлена против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство", которая запрещена в России.