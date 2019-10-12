Крупная река вышла из берегов в Токио из-за тайфуна

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12 октября 2019, 19:26 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

В субботу, 12 октября, из-за мощного тайфуна "Хагибис", который обрушился на центральную часть Японии, из берегов вышла река Тамагава, которая, в частности, протекает в Токио. Об этом сообщили журналисты.

Тамагава это широкая и глубокая река, которая проходит по территории сразу трех префектур Японии. Как сообщают сегодня "Известия", ее разлив привел к сильным подтоплениям в одном из районов Токио Сэтагайя. Уточняется что в некоторых районах вода подошла к жилым домам.

Ранее сообщалось, что из-за тайфуна на территории Японии погибли два человека, а еще девять в настоящий момент считаются пропавшими без вести.