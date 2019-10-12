Землетрясение зафиксировано в Китае

В субботу, 12 октября, в Гуанси-Чжуанском автономном районе Китая было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,2. Соответствующую информацию предоставил китайский сейсмологический центр.

Подземные толчки произошли сегодня в 22.55 по местному времени (17.55 по Москве) в городском уезде Бэйлю. Как сообщает сегодня РИА "Новости ", эпицентр землетрясения располагался на глубине около 10 километров.

К настоящему моменту данных о разрушениях или пострадавших в результате подземных толчков в средства массовой информации не поступало.