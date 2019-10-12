Сенатор Алексей Пушков во вторник, 12 октября, прокомментировал намерение главы МИД Украины Вадима Пристайко обратиться к ЕС с просьбой "дожать" Россию в вопросе урегулирования конфликта в Донбассе.

Пушков полагает, что украинские власти выбрали неправильный путь. На своей страничке в социальной сети Twitter сенатор отметил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому следует "нажать на своих ультра". По его мнению, в настоящий момент в Киеве наблюдается явный дефицит власти.

Алексей Пушков убежден, что в вопросе урегулирования конфликта в Донбассе европейские страны не смогут помочь главе Украины, и ему придется "разбираться самостоятельно".