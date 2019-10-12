Глава МИД Великобритании Доминик Рааб вновь обвинил в Россию в "агрессии", однако подчеркнул, что политика Североатлантического альянса в отношении РФ должна оставлять шанс для нормализации отношений.

Рааб в рамках выступления на парламентской ассамблее НАТО еще раз озвучил обвинения в адрес России в связи с присоединением Крыма, отравлением Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери, а также кибератаках. Он также напомнил о "многократных нарушениях" Москвой договора о сокращении ракет средней и меньшей дальности. РФ категорически отрицает все вышеуказанные обвинения.