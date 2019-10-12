Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что в рамках заседания Совета министров ЕС по иностранным делам 14 октября в Люксембурге попросит партнеров "дожать" Россию в вопросе Донбасса.

По словам Пристайко, в настоящий момент руководство Украины идет на определенные, весьма "болезненные шаги" по урегулированию конфликта в Донбассе, на которые часть общества отвечает акциями протеста. Министр подчеркнул, что непростые решения Киева не должны "зависнуть в воздухе" – Европа должна поддержать их.