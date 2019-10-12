Тайфун унес жизни двух человек в Японии

В субботу, 12 октября, стало известно, что в Японии тайфун унес жизни двух человек. Согласно последней информации осведомленных источников, в результате разгула стихии без вести пропали три человека.

Травмы различной степени тяжести в 18 префектурах Японии получил 51 человек, сообщает сегодня днем местная телекомпания NHK

Японские власти объявили или рекомендовали эвакуацию для 11 миллионов человек. Ранее в 12 префектурах страны, включая Токио, был объявлен наивысший уровень опасности из-за сильнейших ливней.