Ранее Трамп заявил, что отправка американских военных на Ближний Восток обошлась Вашингтону в восемь триллионов долларов. Кроме того, это привело к тысячам погибших и раненых солдат, а также миллионам жертв "с другой стороны". По мнению политика, это решение являлось "худшим в истории США".



Пушков на своей страничке в соцсети Пушков на своей страничке в соцсети Twitter подчеркнул, что мир хотел бы увидеть последствия нового заявления американского лидера. Вместо этого, по словам сенатора, Штаты отправляют в Саудовскую Аравию 3000 солдат, а также военную технику. Политик не исключил, что "худшее в истории решение" может повториться при лидере США, который особенно активно против него выступает.