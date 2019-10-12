Пушков на своей страничке в соцсети Twitter подчеркнул, что мир хотел бы увидеть последствия нового заявления американского лидера. Вместо этого, по словам сенатора, Штаты отправляют в Саудовскую Аравию 3000 солдат, а также военную технику. Политик не исключил, что "худшее в истории решение" может повториться при лидере США, который особенно активно против него выступает.
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Пушков оценил заявление Трампа о "худшем решении США"
12 октября 2019, 16:09 [ «Аргументы Недели» ]
Пушков на своей страничке в соцсети Twitter подчеркнул, что мир хотел бы увидеть последствия нового заявления американского лидера. Вместо этого, по словам сенатора, Штаты отправляют в Саудовскую Аравию 3000 солдат, а также военную технику. Политик не исключил, что "худшее в истории решение" может повториться при лидере США, который особенно активно против него выступает.