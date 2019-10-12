При стрельбе в Нью-Йорке погибли четыре человека

В субботу, 12 октября, стало известно, что в Бруклине в Нью-Йорке произошла стрельба. Согласно последней информации, предоставленной местными властями, в результате случившегося погибли четыре человека.

Уточняется, что стрельба была открыта ранее сегодня в одном из ночных клубов, расположенных в южной части Бруклина, передает издание New York Post

Власти уточнили, что тяжелые ранения получили три человека. Все они были экстренно доставлены в больницы Нью-Йорка. В настоящий момент показания по данному делу дают два человека. Устанавливаются все обстоятельства и причины происшествия.