Эксперт прокомментировал заявление Зеленского о поведении Порошенко

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12 октября 2019, 12:04 [ «Аргументы Недели» ]

фото: соцсети

Эксперт в области международной политики Евгений Минченко прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что европейские политики шокированы поведением Петра Порошенко.

"Вы видели заявления европейский политиков? Они в шоке", - прокомментировал Зеленский мнение Европы о Порошенко

"Они в шоке, потому что риторика Порошенко меняется так же, как и его статус", - высказал мнение о поведении предшественника Зеленский. Как считает эксперт, "у Порошенко сейчас остро стоит вопрос политического выживания". Минченко пояснил, что в отношении бывшего главы Украины заведены несколько уголовных дел, и еще есть материалы для нового производства, поэтому ему важна политическая активность, чтобы избежать уголовного преследования, - передает RT.

Эксперт усомнился в словах Владимира Зеленского. По его мнению, для европейских лидеров Украина — раздражающий фактор. "Европейцы хотят поскорее забыть об украинской теме, чтобы не было раздражающего фактора. Зеленский преувеличивает", — подчеркнул Минченко.