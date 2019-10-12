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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

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Власти США приостановили выпуск криптовалюты от Telegram - компании Павла Дурова

, 11:10 [ «Аргументы Недели» ]

Власти США приостановили выпуск криптовалюты от Telegram - компании Павла Дурова
фото: соцсети

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (Securities and Exchange Commission, SEC) приостановила  выпуск криптовалюты от Telegram.  На сайте Комиссии сообщается, что компания Павла Дурова не раскрыла информацию о бизнесе, финансовом состоянии, рисках и менеджменте.

SEC из-за нарушения компанией закона, добилась временного приостановления незарегистрированного первичного размещения токенов на 1,7 миллиарда долларов. С начала 2018 года компании удалось продать более миллиарда криптовалюты Gram 39 американским покупателям.

Власти США считают, что первичное размещение токенов Telegram прошло в нарушение закона. "Наши чрезвычайные действия направлены на то, чтобы помешать Telegram наводнить рынки США цифровыми токенами, которые, как мы утверждаем, были проданы незаконно", — заявила представитель SEC Стефани Авакян.
ICO Telegram — второе по величине размещение токенов за всю историю криптовалют, - сообщает РБК.
Комиссия утверждает, что компании братьев Дуровых Telegram Group Inc. и TON Issuer Inc. не зарегистрировали предложение и продажу токенов Gram в нарушение положений закона о ценных бумагах от 1933 года.

ИЧ

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